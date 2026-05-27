Se l’accordo con Andoni Iraola fallisce, il club attiverà un piano B con Ralf Rangnick come direttore tecnico e Oliver Glasner come allenatore. Questa scelta sarebbe adottata in alternativa alla nomina di un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Massimiliano Allegri. La strategia viene valutata in base agli sviluppi delle trattative in corso. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata ufficialmente.

La trattativa tra il Milan e Andoni Iraola è entrata nella sua fase caldissima. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic attendono una risposta definitiva dal tecnico basco, al quale è stato prospettato un progetto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione (scadenza 2029). La tentazione Premier League resta forte, complice il pressing del Crystal Palace pronto a garantire a Iraola un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno. Consapevole delle difficoltà strutturali della trattativa, la dirigenza del Milan ha però approntato un piano d'emergenza internazionale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, il recente blitz a Vienna con Ralf Rangnick delinea uno scenario societario inedito e di altissimo spessore europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Iraola riflette. Il Piano B di Cardinale con Rangnick e un allenatore a sorpresa | PM News

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Milan, Iraola riflette. Si pensa ad una coppia da urlo tra scrivania e panchina | PM NewsSe Andoni Iraola lascia il ruolo di allenatore, il club ha già pronto un piano B.

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I primi contatti, nonchè i diversi incontri e offerte già sul tavolo da tempo, obbligano ad iscrivere il #CrystalPalace tra gli ostacoli che separano il #Milan dall'allenatore basco Andoni #Iraola, ma c'e' un aspetto che ci obbliga a riflettere. L'addio al #Bournemouth x.com

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