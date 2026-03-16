Nello schianto di Caravaggio sono morti papà e nonna di Cernusco sul Naviglio - Foto e video

Un incidente sulla strada Rivoltana a Cernusco sul Naviglio ha causato la morte di un uomo di 38 anni e di una donna di 73. Le vittime sono rispettivamente il padre e la nonna di un residente del paese. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vettura coinvolta nell’incidente è stata danneggiata gravemente.

LA TRAGEDIA. L’incidente lungo la Rivoltana: vittime un uomo di 38 anni e una donna di 73, di Cernusco sul Naviglio. Sull’auto anche la mamma e le due figlie piccole, ferite: la loro macchina centrata da una Mercedes in sorpasso. Tragico incidente domenica pomeriggio a Caravaggio, sulla provinciale 185 Rivoltana, con il bilancio pesantissimo di due morti. Un’auto con a bordo una famiglia di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. composta dal padre di 38 anni e la madre di 34, due bambine di 5 e 6 anni e la nonna di 73, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, che stava effettuando un sorpasso, per poi finire ribaltata in un canale irriguo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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