Benzina nel mirino controlli a tappeto a Como | prezzi del carburante irregolari multe ai distributori

A Como, le forze di polizia hanno effettuato controlli sui distributori di carburante, riscontrando irregolarità nei prezzi praticati e nel rispetto delle norme vigenti. Quattro punti vendita sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni in materia di prezzi e obblighi di legge. Le ispezioni hanno coinvolto diverse stazioni di rifornimento presenti sul territorio, con l’obiettivo di verificare la correttezza delle pratiche commerciali.

Irregolarità sui prezzi e obblighi non rispettati: è questo il quadro emerso dai controlli del comando provinciale della guardia di finanza di Como, che hanno portato a sanzioni nei confronti di quattro distributori di carburante nel territorio provinciale.Tra le violazioni accertate, differenze.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Prezzi carburante, dopo taglio accise controlli a tappeto nei distributoriDopo il via libera di ieri del Cdm sul dl che prevede il taglio delle accise sul carburante, i ministri delle Imprese e del Made in Italy, sen. Benzinai, scattano le prime multe. Controlli a tappeto nei distributori: “Prezzi non comunicati”Ferrara, 4 aprile 2026 – Scattano le sanzioni fino a un massimo di 2mila euro contro i ‘furbetti del distributore’. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lavoro nero e gravi carenze sulla sicurezza: a Brescia sospesa attività di un distributore di benzina e sanzionato un autolavaggio; Blitz dei carabinieri: benzinaio chiuso, autolavaggio nei guai. Multe per 45.000 euro - BresciaToday; Benzina, controlli delle Fiamme gialle nei distributori: oltre 40 violazioni; Scacco ai veicoli fantasma: la polizia accerchia gli autonoleggi contro l'illegalità. Guerra in Iran, benzina e diesel in aumento: la Guardia di Finanza avvia controlli sui carburanti, il piano del governo contro i rincariI prezzi alla pompa della benzina continuano a salire mentre cresce la tensione in Medio Oriente. Il governo rafforza i controlli su tutta la catena di distribuzione per evitare speculazioni e ... leggo.it Benzina, prezzi alle stelle. Il ministero: «Aumenti ingiustificati, segnalati solo alcuni distributori». La Guardia di Finanza rafforza i controlliNel corso della riunione tenutasi al Mimit della Commissione di allerta prezzi per far fronte all'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente sull'andamento dei mercati energetici, è ... ilmessaggero.it Ma non dovevano abolire le accise Oltre al diesel, ora aumentano anche la benzina! x.com Crisi carburanti, i prezzi di oggi: benzina al self a 1,899, diesel oltre i 2,040 https://qds.it/prezzi-benzina-diesel-oggi-4-maggio-2026/ - facebook.com facebook