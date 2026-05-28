Dumfries | La mia prima convocazione con l’Olanda? Ero in macchina parcheggiato

La prima convocazione del calciatore con la nazionale olandese è avvenuta mentre era in auto parcheggiata. Lo ha raccontato lui stesso, senza fornire dettagli aggiuntivi su data o situazione. La notizia riguarda l’inizio della sua esperienza internazionale. Segui gli aggiornamenti sui giocatori dell’Inter.

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