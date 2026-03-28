Dumfries ha partecipato alla partita tra Olanda e Norvegia dopo un lungo infortunio e ha fornito l’assist che ha determinato la vittoria della sua squadra. Al termine dell’incontro, l’esterno ha rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN, commentando la sensazione di tornare in campo come calciatore. La sua presenza in campo ha suscitato attenzione, considerando il periodo di assenza dovuto a problemi fisici.

di Paolo Moramarco Dumfries, dopo il lungo stop per infortunio, ha parlato a ESPN al termine di Olanda Norvegia dell’assist decisivo per la vittoria Orange. Dopo mesi complicati, Denzel Dumfries, esterno destro dell’ Inter e della nazionale olandese, è tornato finalmente protagonista. Al termine dell’amichevole vinta dall’ Olanda contro la Norvegia, il classe 1996 ha parlato ai microfoni di ESPN, raccontando le sensazioni del rientro dopo il lungo stop causato dall’infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto lontano dai campi per circa quattro mesi. ASSIST E PARTITA – «Un bell’assist, un bel gol di Tijjani. Una vittoria meritata». RITORNO DOPO L’INFORTUNIO – «Ho avuto un lungo infortunio che mi ha tenuto fuori per quattro mesi: sono felice di essere di nuovo un calciatore, una sensazione indescrivibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries decisivo con l’Olanda: «Ora sono di nuovo un calciatore, sensazione indescrivibile»

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