Il Giappone sbanca Wembley L' Olanda in 10 rosso a Dumfries pareggia con l' Ecuador

Il Giappone ha vinto la partita a Wembley, mentre l'Olanda, ridotta in dieci uomini dopo il cartellino rosso a Dumfries, ha pareggiato contro l'Ecuador. Allo Juventus Stadium si è conclusa senza reti la sfida tra Algeria e Uruguay. La Costa d'Avorio ha invece ottenuto una vittoria contro la Scozia.

Non solo Italia e non solo partite ufficiali. Sono molte le nazionali scese in campo nell'ultima finestra stagionale prima del Mondiale. Un gol di Mitoma, giocatore del Brighton, permette al Giappone di battere 1-0 l'Inghilterra a Wembley. Non funziona l'esperimento di Tuchel che schiera Foden da falso nove. A Backa Topola la Serbia supera l'Arabia Saudita 2-1. Vantaggio firmato da Abdullah Al Hamdan, poi il pareggio del milanista Pavlovic (a segno anche col Torino nell'ultima di Serie A) con una clamorosa rovesciata. Il 2-1 lo ha poi realizzato Mitrovic. Sauditi, qualificati per il Mondiale, che meditano di cambiare allenatore, con la panchina di Hervé Renard a rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Giappone sbanca Wembley. L'Olanda in 10 (rosso a Dumfries) pareggia con l'Ecuador Articoli correlati Non solo Bastoni, anche Dumfries si fa espellere nell’amichevole tra Olanda ed Ecuador – VIDEOdi Redazione Inter News 24Bastoni si fa espellere con l’Italia, ma non è l’unico nerazzurro: anche Dumfries becca un cartellino rosso in Olanda... Formazioni ufficiali Olanda Ecuador: la scelta su KoopmeinersCalciomercato Juve: valutazioni diverse sulle possibili cessioni di Kalulu e Thuram.