Due trapianti di cuore in simultanea al Papa Giovanni | Siamo rinati insieme

Due uomini hanno ricevuto contemporaneamente due trapianti di cuore in due sale operatorie vicine, un intervento molto raro in Italia. I pazienti sono stati operati al Papa Giovanni di Bergamo e sono stati dichiarati “rinati insieme”. L’operazione ha coinvolto due equipe mediche e ha richiesto un intervento simultaneo, sottolineando la complessità e l’unicità dell’intervento. Nessun dettaglio sui nomi o sulle condizioni di salute dei pazienti è stato fornito.

Bergamo. Due uomini, due cuori nuovi, due sale operatorie attigue e un intervento rarissimo in Italia. All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato eseguito nei giorni scorsi un eccezionale duplice trapianto cardiaco in simultanea, che ha restituito una nuova possibilità di vita a due pazienti di 40 e 59 anni affetti da una grave cardiomiopatia. I due uomini, accomunati dalla stessa malattia e dall’attesa di un cuore compatibile, si erano conosciuti lo scorso febbraio durante le visite in ospedale. Da allora avevano iniziato a sentirsi spesso, condividendo paure, speranze e il difficile percorso verso il trapianto. Nessuno dei due, però, avrebbe immaginato che il momento decisivo sarebbe arrivato insieme. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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