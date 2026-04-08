pasqua tre trapianti di fegato in 48 ore a bergamo al papa giovanni salvate tre vite

Durante le festività di Pasqua, presso un ospedale cittadino sono stati effettuati tre trapianti di fegato in meno di 48 ore. Gli interventi, che si sono svolti tra l’alba di sabato e la sera di domenica, hanno riguardato pazienti diversi e sono stati eseguiti nel reparto di chirurgia epatica. L’ospedale ha comunicato di aver salvato tre vite grazie a queste operazioni.

IL TRAGUARDO. Tra l’alba di sabato e la sera della domenica di Pasqua, in meno di 48 ore, all’ospedale cittadino sono stati eseguiti tre trapianti di fegato salvavita. Il primo intervento è stato effettuato sabato 4 aprile su un uomo affetto da epatocarcinoma pluritrattato. L’organo, proveniente da un altro ospedale lombardo, è arrivato in città all’alba dopo un prelievo iniziato alle 3 del mattino del Venerdì Santo. Poche ore dopo, intorno alle 22.30 della vigilia di Pasqua, è stata segnalata una seconda donazione. Un’équipe è partita in aereo per il prelievo, rientrando nella notte a Bergamo. Qui è stata avviata la perfusione ipotermica ossigenata, seguita dalla divisione del fegato adulto in due parti con tecnica «split». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Fegato split e voli notturni: 3 vite salvate a Bergamo in 48 oreTre trapianti di fegato salvavita sono stati completati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra sabato 4 aprile e domenica di Pasqua 2026.

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