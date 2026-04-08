All’ospedale Papa Giovanni tre trapianti di fegato in meno di 48 ore nel weekend di Pasqua

Tra l’alba di sabato 4 aprile e la sera di Pasqua, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati eseguiti tre trapianti di fegato in meno di 48 ore. Le operazioni sono state possibili grazie alla collaborazione delle équipe mediche e a una presenza continua dell’unità operativa. Durante il weekend di Pasqua, il reparto ha portato a termine tre interventi che hanno coinvolto pazienti in attesa di trapianto.

Bergamo. Tra l’alba di sabato 4 aprile e la sera della domenica di Pasqua all’ ospedale Papa Giovanni XXIII sono stati realizzati in meno di 48 ore 3 trapianti di fegato salvavita, grazie all’impegno e alla disponibilità delle équipe e a una straordinaria ma costante operatività. Sabato 4 aprile 2026 è stato effettuato il primo trapianto su un uomo con epatocarcinoma pluritrattato, grazie a un organo da donatore segnalato in un altro ospedale lombardo. Il prelievo è iniziato alle 3 di notte del Venerdì Santo. Circa 3 ore dopo la fine del primo trapianto, verso le 22,30 della notte della vigilia di Pasqua, è giunta la segnalazione di un altro donatore di fegato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Maratona chirurgica nel Policlinico di Bari: eseguiti 4 trapianti di fegato in 24 oreGli interventi sono stati realizzati grazie a 3 donazioni provenienti da ospedali pugliesi e una da fuori regione destinata a un paziente in urgenza. 8 marzo, Non una di meno in 60 piazze. 48 ore di cortei e scioperiAGI - Le mimose, gli spot, le attenzioni, qualche festa, ma poi i numeri raccontano un 8 marzo diverso, fatto di differenze, gap e vuoti ancora tutti... Temi più discussi: Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo; All'ospedale Papa Giovanni XXIII la nuova frontiera della diagnostica con intelligenza artificiale e automazione totale; Pognano, operaio schiacciato da macchinario pesante: in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni; All'ospedale Papa Giovanni impiantato l'elettrocatetere transvenoso da defibrillazione più piccolo al mondo. All’ospedale Papa Giovanni tre trapianti di fegato in meno di 48 ore nel weekend di PasquaImpegnati 29 tra medici e infermieri: un organo destinato a una bimba di pochi mesi di vita affetta da atresia delle vie biliari. La cronaca di una due giorni staordinaria per le équipe chirurgiche ... bergamonews.it All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Berrgamo arriva l'automazione con l'intelligenza artificiale, il videoAll’ospedale Papa Giovanni XXIII sono ora disponibili due nuove tecnologie che sfruttano l’ intelligenza artificiale per analisi cliniche e cure sempre più personalizzate per i pazienti. Nel laborator ... virgilio.it 8 APRILE 2005 – IL MONDO SALUTA PAPA GIOVANNI PAOLO II 21 anni fa, l’8 aprile 2005, si svolsero in Piazza San Pietro i solenni funerali di Papa Giovanni Paolo II, uno degli eventi più partecipati e toccanti della storia contemporane - facebook.com facebook #Bergamo, punta sulla riqualificazione del verde da viale Papa Giovanni a Città Alta x.com