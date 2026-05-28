Le forze israeliane hanno concesso due ore per evacuare una città nel sud del Libano, prima di avviare un assedio. La città, tra le più rilevanti della regione, è stata poi sottoposta a bombardamenti e operazioni militari. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni, ma le autorità locali hanno segnalato l’inizio di operazioni militari di vasta scala. La situazione si è evoluta rapidamente dopo il termine del periodo di evacuazione.

Sotto Tiro In Libano ordine di evacuazione per la città con 200mila abitanti. E bombe sulla fuga Sotto Tiro In Libano ordine di evacuazione per la città con 200mila abitanti. E bombe sulla fuga Due ore per scappare e poi l’assedio. Questa volta non si tratta di villaggi o di quartieri, ma di una delle città più importanti del sud del Libano, Tiro, circa 200mila abitanti. Sono le quattro del pomeriggio del giorno di Eid el-Adha, la festa del Sacrificio di Isacco da parte di Abramo cominciata martedì al tramonto, una delle celebrazioni più importanti del calendario islamico, il cui significato accomuna le tre grandi religioni monoteiste. Alle sei l’esercito israeliano lancia le prime bombe sul quartiere industriale di Masaken al-Shaabieh, poi i bombardamenti si susseguono, mentre la gente è ancora in fuga. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Due ore per lasciare tutto, poi l’inferno. Israele avanza

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