Una donna di 43 anni è deceduta all'ospedale Di Venere di Bari dopo aver perso spontaneamente due gemelli al quarto mese di gravidanza. La donna aveva avuto una gravidanza patologica, che si è conclusa con la nascita dei due bambini e la successiva morte. La vicenda si è svolta in un arco di 24 ore, lasciando dietro di sé un grande dolore tra parenti e medici.

Una donna di 43 anni è morta all’ ospedale Di Venere di Bari dopo una gravidanza patologica e la perdita spontanea dei due gemelli al quarto mese di gestazione. Secondo quanto riferito dall’Asl di Bari, il peggioramento clinico si è sviluppato nell’arco di meno di 24 ore, fino al decesso avvenuto lunedì 6 aprile. Tragedia all’ ospedale Di Venere di Bari. La vittima è Graziella Nannavecchia, 43 anni, residente a Ceglie Messapica (provincia di Brindisi). La donna era ricoverata presso l’ ospedale Di Venere di Bari a causa di una gravidanza patologica. Stando alla ricostruzione riportata dalle autorità sanitarie, nella giornata di Pasqua, quando si trovava al quarto mese di gestazione, la donna ha avuto una perdita spontanea dei due gemelli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È successo tutto in 24 ore”. Partorisce due gemelli, poi il dramma: tragedia in Italia

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