Nelle ultime ore, sono circolate dichiarazioni forti da parte di un ex presidente, che ha minacciato di distruggere se le rotte di Hormuz venissero chiuse. Parallelamente, si è diffusa anche una comunicazione criptica riguardante un evento previsto per martedì sera. Nel frattempo, le forze speciali statunitensi hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran, dopo l'abbattimento di un velivolo da guerra avvenuto venerdì scorso.

Forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento dell'F-15E avvenuto venerdì. Il «New York Times» ricostruisce le fasi delle operazioni di salvataggio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump: "Aprite Hormuz, bastardi. O devasto tutto". Poi il post criptico: "Martedì ore 20". Teheran: "Così trascini gli Usa in un inferno"

Trump minaccia: «Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio». «Drone Usa partito da Sigonella»Nelle ultime ore i sistemi di tracciamento hanno registrato «una missione di particolare interesse» condotta da un drone decollato dalla base...

Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali,...

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Temi più discussi: Gravemente ferito il pilota USA salvato. Trump: aprite lo stretto, pazzi bastardi; Trump: Sano e salvo il pilota disperso, in Iran operazione tra le più audaci. I pasdaran: Falso; Trump minaccia l’Iran e sposta l’ultimatum a martedì: Aprite lo Stretto o vivrete l’inferno. Teheran: Stai bruciando l’America; Il testo integrale del discorso di Trump alla nazione sull'Iran.

Aprite lo Stretto, bastardi!. Trump all'Iran: Martedì colpiremo centrali elettriche e pontiDonald Trump minaccia di colpire martedì le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornat ... huffingtonpost.it

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Trump minaccia ancora l’Iran: “Aprite Hormuz o prendo il petrolio”. Ma apre al dialogo: “Credo accordo entro domani” x.com

Donald Trump minaccia di colpire "martedì" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. «Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il mal facebook