Due ladri nella villetta arrivano 50 vicini di casa | malviventi intrappolati nel giardino I carabinieri | Così fate solo peggio

Due uomini hanno tentato di entrare in una villetta, ma sono stati intercettati da circa 50 vicini di casa che sono usciti in strada. I cittadini hanno bloccato i malviventi nel giardino, impedendo loro di proseguire. I carabinieri intervenuti hanno commentato che l’azione dei vicini potrebbe peggiorare la situazione. Non sono stati segnalati feriti o arresti.

Stavano provando a entrare in una casa per derubarla, ma i vicini se ne sono accorti e in massa si sono riversati in strada per fermare i ladri. Che per poco non hanno rischiato il linciaggio. È quanto è successo a Merine, frazione del Comune di Lizzanello (Lecce), tra il 27 e il 28 maggio. Sul. 🔗 Leggi su Today.it

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