Due ladri nella villetta arrivano 50 vicini di casa | malviventi intrappolati nel giardino I carabinieri | Così fate solo peggio
Due uomini hanno tentato di entrare in una villetta, ma sono stati intercettati da circa 50 vicini di casa che sono usciti in strada. I cittadini hanno bloccato i malviventi nel giardino, impedendo loro di proseguire. I carabinieri intervenuti hanno commentato che l’azione dei vicini potrebbe peggiorare la situazione. Non sono stati segnalati feriti o arresti.
Stavano provando a entrare in una casa per derubarla, ma i vicini se ne sono accorti e in massa si sono riversati in strada per fermare i ladri. Che per poco non hanno rischiato il linciaggio. È quanto è successo a Merine, frazione del Comune di Lizzanello (Lecce), tra il 27 e il 28 maggio. Sul. 🔗 Leggi su Today.it
SHOCK: I GENITORI DELLO SNACK CLUB LITIGANO DAVANTI A NOI FIGLI E NON VOGLIONO PIÙ FARCI VEDERE!
Notizie e thread social correlati
Si prepara a saccheggiare villetta ma arrivano i carabinieri: 40enne cerca (inutilmente) di nascondersi in giardinoUn uomo di 40 anni ha tentato di entrare in una villetta nel milanese, ma è stato scoperto dai carabinieri mentre cercava di nascondersi in giardino.
Cinghiali con i cuccioli restano intrappolati nel giardino di una casaA Pesaro, nel centro cittadino, una famiglia di cinghiali con i cuccioli si è trovata intrappolata all’interno del giardino di una abitazione.
Temi più discussi: Terrore nella notte a Tolmezzo: anziani sequestrati in casa dai ladri; Villetta svaligata dai ladri: rubati migliaia di euro in gioielli e orologi; Ladri in casa a Tolmezzo, coppia di anziani chiusa in camera e derubata; Inquilini svegliati di notte: i ladri si danno alla fuga.
Antennatre. . MOGLIANO VENETO | TERRORE NELLA NOTTE: LADRI IN CASA CON I PROPRIETARI DENTRO – Paura nella notte a Mogliano Veneto, in via Magenta, dove due o forse tre malviventi si sono introdotti in una villetta mentre all’interno c’erano i facebook
Ladri nella villa dei Bovolato: gli imprenditori 80enni sotto chocMOGLIANO (TREVISO) - Colpo in villa mercoledì sera in via Magenta: i ladri sono entrati in casa della famiglia Bovolato, nota famiglia di imprenditori moglianesi. I due anziani ... ilgazzettino.it
Suona l’allarme: ladri nella villa: Filmati dalle telecamere, poi la fuga. Hanno giocato persino con il caneIl proprietario ha visto in diretta l’intrusione a Monsindoli dal cellulare avvertendo la madre di non rientrare ... msn.com