Cinghiali con i cuccioli restano intrappolati nel giardino di una casa

A Pesaro, nel centro cittadino, una famiglia di cinghiali con i cuccioli si è trovata intrappolata all’interno del giardino di una abitazione. I mammiferi sono rimasti bloccati dietro la recinzione e non sono riusciti a uscire. L’accaduto si è verificato il 13 maggio 2026 e ha coinvolto una famiglia di cinghiali con i piccoli al seguito. Non ci sono state ferite o danni segnalati.

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Pesaro, 13 maggio 2026 – Cinghiali in pieno centro abitato, una famiglia intera con i piccoli al seguito finisce dentro la recinzione di una casa e non riesce più a uscire. È successo a Fermignano, in località Calpino, dove nella notte un branco numeroso è sceso dal monte ed è arrivato tra abitazioni, cancelli e marciapiedi, seminando paura tra i residenti. Una scena quasi surreale: gli animali in fila, i piccoli al centro, gli adulti intorno, come una carovana nel cuore del paese. I cinghiali, arrivati dalla zona di Urbino verso Fermignano, si sono infilati nell’area privata di un’abitazione e per un po’ non sono riusciti a trovare la via d’uscita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinghiali con i cuccioli restano intrappolati nel giardino di una casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: VIDEO | Tutti in fila: lo spettacolo della mandria di cinghiali, una ventina tra grandi e cuccioli Cinghiali a Villa Mosca: branco con cuccioli invade il quartiereUna famiglia di cinghiali, composta da adulti e cuccioli, è stata avvistata nei pressi di via Nicola da Guardiagrele a Villa Mosca. Temi più discussi: Savona, cinghiale a spasso tra i banchi del mercato. Una passante: Me lo sono trovato davanti; Branco di cinghiali a spasso nel parco Giotto; Branco di cinghiali dentro il parco Giotto; Arzachena scontro con un branco di cinghiali | muore un animale. Lisa (@GiannangeliLisa) / Posts / X x.com Cinghiali con i cuccioli restano intrappolati nel giardino di una casaInvasione a Calpino, paura tra i residenti: una gita notturna finisce tra cancelli e recinzioni nel centro abitato di Fermignano ... ilrestodelcarlino.it Abbattono mamma cinghiale e i suoi cuccioli orfani finiscono al mattatoioMamma cinghiale e i suoi cinque cuccioli erano stati trovati nel cortile di una casa di Boglio a Biella. Ospiti inattesi per la proprietaria che aveva chiamato le forze dell’ordine. Il risultato? greenme.it