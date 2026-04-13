Si prepara a saccheggiare villetta ma arrivano i carabinieri | 40enne cerca inutilmente di nascondersi in giardino

Un uomo di 40 anni ha tentato di entrare in una villetta nel milanese, ma è stato scoperto dai carabinieri mentre cercava di nascondersi in giardino. Poco prima, aveva cercato di saccheggiare la proprietà, ma è stato impedito dall’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato sul posto e condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Motta Visconti (Milano), 13 aprile 2026 – Stava cercando di entrare in un’abitazione per saccheggiarla, ma grazie all’occhio allenato dei carabinieri di pattuglia è stato notato e arrestato in flagranza di reato: nella nottata del 12 aprile i militari della Stazione di Motta Visconti hanno tratto in arrestato il ladro, sorpreso mentre tentava di entrare in una villa in via Salvo D'Acquisto. Nascosto in giardino . L'operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio quando i militari hanno notato una s trana bicicletta parcheggiata nei pressi di un’abitazione: insospettiti, hanno dunque perlustrato l'area esterna della proprietà e qui hanno rintracciato l'uomo, 40 anni, che si era acquattato nel giardino dopo aver già divelto alcune grate e dopo aver tentato di forzare la porta d'ingresso con alcuni strumenti da scasso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si prepara a saccheggiare villetta ma arrivano i carabinieri: 40enne cerca (inutilmente) di nascondersi in giardino Botox e filler in diretta social ma arrivano i Nas: la 40enne si spacciava per medico ma nessuna abilitazioneGli interventi estetici non avvenivano in uno studio ma in una semplice casa privata di Catania ovviamente priva di qualsiasi autorizzazione... Leggi anche: Firenze: litiga con autista del bus e danneggia cabina di guida. Si cerca 40enne fiorentino Cisgiordania, carabinieri italiani «minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono»