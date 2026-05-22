Wein Tour Festa del Cinema Bimbimbici e Sagra del vino | un weekend che celebra tradizioni e creatività
Nel fine settimana dal 22 al 24 maggio, la provincia di Rimini ospita numerosi eventi tra cui un festival dedicato al vino, una festa del cinema, una giornata dedicata alle biciclette per bambini e una tradizionale sagra locale. Durante questo periodo si svolgono anche spettacoli musicali, iniziative sportive e degustazioni all’aperto, coinvolgendo diverse località e attirando un pubblico vario. La varietà di attività proposte mette in evidenza l’offerta culturale e ricreativa della zona, con eventi che celebrano le tradizioni e la creatività del territorio.
Dal grande cinema alle sagre della tradizione romagnola, passando per festival musicali e sportivi, degustazioni, spettacoli e iniziative all’aria aperta: il weekend dal 22 al 24 maggio si accende in tutta la provincia di Rimini con un ricco calendario di appuntamenti. Tra gli eventi di punta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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