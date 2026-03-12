Al Polo del ’900 torna la settimana del lavoro | cinque giorni di incontri sulle disuguaglianze

Al Polo del ’900 si svolge la settimana del lavoro, un evento di cinque giorni dedicato a incontri e dibattiti su temi come le disuguaglianze sociali. Ricercatori, rappresentanti delle parti sociali, studiosi e figure istituzionali si riuniscono per affrontare questioni legate alle differenze territoriali, di genere, scolastiche, tecnologiche e nei rapporti di lavoro. L'iniziativa riunisce vari attori per discutere di queste problematiche.

Il programma della Settimana del Lavoro 2026 prende le mosse dalle nove ricerche selezionate con la call nazionale "Percorsi di equità", lanciata da ISMEL nel 2025 e rivolta a studiose e studiosi under 45. I contributi sono raccolti nel volume "Disuguaglianze. Costruire equità", che sarà presentato al pubblico il 20 marzo. L'apertura con Bentivogli, Revelli e Filandri Ad aprire la rassegna sarà, lunedì 16 marzo alle 18.30, l'incontro "Disuguali per sempre?" con l'esperto di innovazione e lavoro Marco Bentivogli, il politologo Marco Revelli e la sociologa Marianna Filandri.

