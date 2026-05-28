’Due cuori un tandem’ donazione al centro grandi ustionati del Bufalini
Durante una cena di beneficenza in un hotel di Riccione, è stato consegnato un assegno di 4.235 euro all’Unità Operativa Centro Grandi Ustionati di Cesena e alla Banca Regionale della Cute Emilia-Romagna. La somma deriva dalla raccolta effettuata durante l’evento. La donazione sarà destinata al centro specializzato nel trattamento delle gravi ustioni. La serata ha coinvolto i partecipanti in un’iniziativa di solidarietà, con l’obiettivo di sostenere le attività del centro.
Un assegno da 4.235 euro, raccolti durante la charity dinner tenutasi all’hotel Rex di Riccione, è stato consegnato all’Unità Operativa Centro Grandi Ustionati di Cesena e della Banca Regionale della Cute Emilia-Romagna. E’ la prima trance di una catena solidale messa in moto dai coniugi riccionesi Maurizio Vanucci e Giovanna Cursi, decisi a raggiungere i 10mila euro. La raccolta fondi infatti prosegue fino a settembre su ‘Rete del Dono’, cercando: ‘Due Cuori un Tandem per Ausl Romagna’. Alla serata oltre a Stefano Palo, chirurgo plastico, ha partecipato il professore Davide Melandri, direttore del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
[Multi-SUB] She Took the Money to Save Her Father, But the Billionaire Fell in Love
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