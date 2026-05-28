’Due cuori un tandem’ donazione al centro grandi ustionati del Bufalini

Notizia in breve

Durante una cena di beneficenza in un hotel di Riccione, è stato consegnato un assegno di 4.235 euro all’Unità Operativa Centro Grandi Ustionati di Cesena e alla Banca Regionale della Cute Emilia-Romagna. La somma deriva dalla raccolta effettuata durante l’evento. La donazione sarà destinata al centro specializzato nel trattamento delle gravi ustioni. La serata ha coinvolto i partecipanti in un’iniziativa di solidarietà, con l’obiettivo di sostenere le attività del centro.