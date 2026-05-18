Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati se ne parla al Cardarelli
Mercoledì 20 maggio, nel Salone Moriello del padiglione centrale del Cardarelli a Napoli, si terrà una riunione dedicata alle emergenze con grandi ustionati. L’evento inizierà alle 9:30 e vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti della rete di primo soccorso. La discussione si concentrerà sulle procedure e le modalità di intervento in situazioni di grave ustionamento, con l’obiettivo di migliorare la coordinazione tra i vari attori coinvolti.
Tempo di lettura: 2 minuti Maxi emergenze con grandi ustionati, il Cardarelli riunisce a Napoli mercoledì 20 maggio nel Salone Moriello del padiglione centrale, a partire dalle ore 9:30, i principali attori della rete di primo soccorso. Si parlerà della tragedia di Crans-Montana e del Piano nazionale del governo per far fronte a disastri in cui sono coinvolte persone con ustioni gravi, di cui l’ospedale è tra i principali promotori. Ma non solo. Focus sulla formazione. Il Cardarelli infatti è stato individuato come centro di training europeo per medici specializzati nella gestione di pazienti grandi ustionati. Una full immersion dal titolo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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