Mercoledì 20 maggio, nel Salone Moriello del padiglione centrale del Cardarelli a Napoli, si terrà una riunione dedicata alle emergenze con grandi ustionati. L’evento inizierà alle 9:30 e vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti della rete di primo soccorso. La discussione si concentrerà sulle procedure e le modalità di intervento in situazioni di grave ustionamento, con l’obiettivo di migliorare la coordinazione tra i vari attori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Maxi emergenze con grandi ustionati, il Cardarelli riunisce a Napoli mercoledì 20 maggio nel Salone Moriello del padiglione centrale, a partire dalle ore 9:30, i principali attori della rete di primo soccorso. Si parlerà della tragedia di Crans-Montana e del Piano nazionale del governo per far fronte a disastri in cui sono coinvolte persone con ustioni gravi, di cui l’ospedale è tra i principali promotori. Ma non solo. Focus sulla formazione. Il Cardarelli infatti è stato individuato come centro di training europeo per medici specializzati nella gestione di pazienti grandi ustionati. Una full immersion dal titolo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati, se ne parla al Cardarelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crans-Montana, tre giovani italiani trasferiti al Niguarda

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Achille Lauro: visita in ospedale ai ragazzi ustionati del Crans Montana

Ragazzi ustionati a Crans Montana, l'annuncio di Bertolaso: ecco quando torneranno a casa e chi pagherà i contiA margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di Terapia intensiva Pediatrica dell'ospedale Niguarda, l'assessore regionale al Welfare, Guido...

Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati, se ne parla al CardarelliMaxi emergenze con grandi ustionati, il Cardarelli riunisce a Napoli mercoledì 20 maggio nel Salone Moriello del padiglione centrale, a partire dalle ore 9:30, i principali attori della rete di primo ... ansa.it

Incendio Crans Montana, sopravvissuta non ricorda più nulla e chiede di vedere i videoLeggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Crans Montana, sopravvissuta non ricorda più nulla e chiede di vedere i video ... tg24.sky.it