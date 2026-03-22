Palazzina esplosa e crollata a Roma gravi due coniugi | la moglie trasferita al centro grandi ustionati

I due feriti nel corso dell'esplosione di Piana del Sole, marito e moglie di 86 e 84 anni, si trovano all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Gualtieri: "29 persone da evacuare, in 2 hanno bisogno assistenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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