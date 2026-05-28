Due cuori nuovi nella stessa notte | all’ospedale Papa Giovanni il doppio trapianto da record - Video

Due pazienti sono stati sottoposti a un doppio trapianto simultaneo in un ospedale italiano, con interventi condotti in sale attigue. Sono stati mobilitati circa 30 professionisti e voli dedicati per l’operazione, considerata molto rara nel paese. L’intervento è stato eseguito con successo e si è svolto nella stessa notte, rappresentando un record per il centro. Nessuna informazione su eventuali dettagli clinici o risultati a lungo termine.

L’OPERAZIONE. Due pazienti, «gemelli» del trapianto, operati in contemporanea in sale attigue: mobilitati 30 professionisti e voli dedicati per un intervento rarissimo in Italia. Due sale operatorie attigue, due équipe al lavoro contemporaneamente, un rarissimo doppio trapianto cardiaco in simultanea che ha restituito una seconda vita a due pazienti affetti da una simile e severa cardiomiopatia, una malattia del muscolo cardiaco che compromette progressivamente la funzionalità del cuore fino a renderne necessario l’inserimento in lista d’attesa per un trapianto. È la vicenda che ha accomunato due uomini, di 40 e 59 anni, entrambi in attesa di un nuovo cuore e sottoposti nei giorni scorsi ad un intervento eccezionale all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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