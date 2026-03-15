Autostrada A4 due chiusure in arrivo nella stessa notte per lavori

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, l'autostrada A4 Milano-Brescia sarà chiusa due volte, dalle 21 alle 5 del mattino successivo, a causa di lavori in corso. La prima chiusura interessa una tratta tra le uscite di Milano e Brescia, mentre la seconda riguarda un tratto più a sud, sempre in direzione Brescia. La circolazione sarà quindi interdetta su entrambe le porzioni di strada per diverse ore.

Due chiusure nella stessa notte, dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 marzo, per la autostrada A4 Milano-Brescia. Ad essere oggetto delle chiusure, il ramo di immissione sulla A51 Tangenziale Est verso Bologna per chi viene da Torino per consentire attività di ispezione e l’uscita di Monza per chi viene da Brescia per lavori di pavimentazione. Per chi invece arriverà da Brescia e dovrà usare l’uscita di Monza, si consiglia di uscire alla stazione di Agrate o allo svincolo di Sesto San Giovanni. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Controlli e manutenzione per un cavalcavia, due giorni di chiusure in arrivo sulla A4 Milano-BresciaChiusure in arrivo per controlli e manutenzione di un cavalcavia sulla A4 Milano-Brescia tra lunedì 16 e mercoledì 18 febbraio. Leggi anche: Lavori in arrivo sulla A4, chiudono per una notte stazione e svincolo GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO Contenuti utili per approfondire Autostrada A4 due chiusure in arrivo... Temi più discussi: Tamponamento tra due autocisterne, caos in A4: autostrada riaperta. Un ferito; Chiude un tratto della A4 per lavori: le vie alternative; Scontro tra autocisterne e incendio sull’A4: autostrada chiusa, un ferito; Nodo di Palmanova, chiusure per lavori martedì 4 e mercoledì 5 notte /Guarda la mappa. Lavori in autostrada, ecco le prossime chiusureI CANTIERI. Lavori notturni sulla A4 Milano-Brescia, dove una serie di interventi di pavimentazione renderà necessarie alcune chiusure temporanee di caselli e dell’area di servizio Brembo Nord. ecodibergamo.it Autostrada A4, chiusure in vista per i caselli di Bergamo e CapriatePer consentire lavori di pavimentazione: chiusa una notte anche l'area di servizio Valtrompia sud. Tutti i dettagli ... bergamonews.it Disastro di fuoco in autostrada, esplode autocisterna dopo uno schianto. Blocco totale ed emergenza >> https://buff.ly/oya504c facebook Autostrada #A32 Torino-Bardonecchia Chiusura notturna per lavori tra Circonvallazione Oulx e Susa Est in direzione Torino dal 12.03.2026 al 13.03.2026 ore 06:00 x.com