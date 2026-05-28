A Bergamo, due uomini hanno ricevuto un trapianto di cuore simultaneo presso l'ospedale Papa Giovanni. L'intervento, durato diverse ore, si è svolto in due sale operatorie adiacenti, con due team medici differenti. I pazienti sono stati sottoposti a trapianto contemporaneo, con la procedura coordinata tra le équipe. I dettagli sullo stato di salute dei due uomini non sono stati resi noti.

Bergamo, 28 maggio 2026 – Due uomini, due cuori nuovi, due sale operatorie attigue e due équipe al lavoro contemporaneamente: all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato eseguito nei giorni scorsi un eccezionale duplice trapianto cardiaco in simultanea, che ha restituito una nuova possibilità di vita a due pazienti di 40 e 59 anni affetti da una grave cardiomiopatia. I due pazienti. I pazienti – che soffrivano di cardiomiopatia, una malattia del muscolo cardiaco che compromette progressivamente la funzionalità del cuore fino a renderne necessario l’inserimento in lista d’attesa per un trapianto – si erano conosciuti durante le visite lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, una seconda vita da ‘gemelli’: duplice trapianto di cuore in simultanea all’ospedale Papa Giovanni

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