Due concerti a Villa Ada ma il Comune aveva detto di no Protesta delle associazioni

Notizia in breve

Il Comune aveva negato l’autorizzazione, ma due concerti sono comunque stati organizzati a Villa Ada nel mese di giugno. Le associazioni coinvolte hanno protestato contro questa decisione e contro la presenza di migliaia di spettatori previsti per gli eventi. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di svolgimento o sulle eventuali conseguenze legali. La questione riguarda principalmente la differenza tra le autorizzazioni ufficiali e le attività effettivamente realizzate.