Due concerti a Villa Ada ma il Comune aveva detto di no Protesta delle associazioni
Il Comune aveva negato l’autorizzazione, ma due concerti sono comunque stati organizzati a Villa Ada nel mese di giugno. Le associazioni coinvolte hanno protestato contro questa decisione e contro la presenza di migliaia di spettatori previsti per gli eventi. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di svolgimento o sulle eventuali conseguenze legali. La questione riguarda principalmente la differenza tra le autorizzazioni ufficiali e le attività effettivamente realizzate.
Nel mese di giugno Villa Ada ospiterà due eventi musicali, due concerti che richiameranno migliaia di persone. Peccato, però, che non si può. A marzo, infatti, il dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha disposto il divieto di utilizzo della villa per tutto l'anno “in ragione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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