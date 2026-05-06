Il tavolo delle associazioni anti-violenza contro il Comune | Si discuta la mozione sul consenso già rinviata due volte

Il Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle donne di Forlì ha criticato il Comune per aver rinviato due volte la discussione sulla mozione relativa al consenso nelle vicende di violenza sessuale. La questione era già stata programmata e poi rimandata, suscitando l’attenzione delle associazioni che si occupano di tutela e prevenzione. La mozione riguarda specificamente il modo in cui vengono affrontate e repressione le violenze di natura sessuale.

Il Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle donne di Forlì contesta al Comune il rinvio della discussione sulla mozione dedicata al tema del consenso nella repressione delle violenze sessuali. La presa di posizione arriva dopo i due slittamenti registrati in Consiglio comunale.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La mozione sul consenso rinviata senza discussione torna in Consiglio comunale, Scirri (AVS): "Tema di estrema rilevanza"La mozione sul disegno di legge in materia di violenza sessuale e consenso, di cui è prima firmataria la consigliera Diana Scirri e sottoscritta da... Violenza sessuale, consiglio regionale vota a maggioranza mozione sul ritorno al ‘consenso’La consigliera dem Spinelli: "Nella legge sia mantenuto l’impianto del testo approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati" “E’ una mozione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nasce il Tavolo della pace della Comunità di valle / Notizie / Novità / Homepage; Con il Senso del gioco al Centro storico sarà maggio di eventi, partecipazione e socialità; Gestione utenze idriche: il Comune di Bagheria partecipa ad un tavolo tecnico con AMAP per migliorare il dialogo con i condomini; Canile di Mortara, il Comune convoca un tavolo tecnico aperto alle associazioni. Commercio e turismo, il Comune di Pesaro tende la mano alle associazioni di categoria: «Apriamo un tavolo fisso di confronto»PESARO Basta con gli incontri sporadici dilatati nel tempo. Erano queste le parole riecheggiate nella sala congressi dell’hotel Flaminio tre settimane fa, quando oltre un centinaio di operatori del ... corriereadriatico.it Gestione utenze idriche: il Comune di Bagheria partecipa ad un tavolo tecnico con AMAP per migliorare il dialogo con i condominiSi è svolto ieri mattina, presso la sede di AMAP S.p.A. in via Volturno a Palermo, un incontro volto ad affrontare le criticità legate alla gestione delle forniture idriche nei condomini del territori ... comune.bagheria.pa.it Il Comune precisa inoltre che la disciplina temporanea della circolazione potrà essere aggiornata in base all’avanzamento dei lavori e alle eventuali esigenze operative segnalate dalla Polizia Locale. Tutti i dettagli all'interno dell'articolo - facebook.com facebook Via al bando «Cento leve», il tirocinio del Comune di Brescia x.com