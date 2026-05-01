Il Comune ha approvato ufficialmente gli scavi archeologici sulla Villa Romana di Aiano delle Torracce di Chiusi. La decisione permette di avviare le operazioni di scavo e ricerca nel sito, che era stato oggetto di interesse per studi e indagini storiche. La zona, già nota per i ritrovamenti archeologici, potrà essere ora oggetto di interventi più approfonditi per approfondire la conoscenza della presenza romana nel territorio.

Spiragli di vita al progetto archeologico sulla Villa Romana di Aiano delle Torracce di Chiusi sul torrente ‘Foci’, rimasta nascosta dal quarto al settimo secolo e ritornata a galla nel 2005 grazie ai volontari archeologi delle torri e ai giovani studenti di archeologia del Belgio dalla Università Cattolica di Louvain. Proprio in questi giorni è stato approvato dal Comune il rinnovo della concessione agli scavi per la nuova campagna estiva sia in questo 2026 e nel 2027 con la preziosa collaborazione dei volontari della ‘Université Catholique de Louvain’ per continuare ad un ambizioso progetto di ricerca di rilevanza internazionale finalizzato e centrato sulla importante valorizzazione del patrimonio archeologico sul territorio di San Gimignano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa Romana di Aiano: il Comune ha detto ‘sì’ agli scavi

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