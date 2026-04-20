Durante la Milano Design Week 2026, Who Icons presenta una collezione in edizione limitata che sarà esposta nello spazio di via Gerolamo Morone 6. La collezione sarà visibile tutti i giorni dell'evento, accompagnando le attività nel locale. La presentazione rappresenta il debutto di questa linea presso la manifestazione, con dettagli sui pezzi e sulle caratteristiche che la compongono ancora da comunicare.

Un universo fatto di narrazione, eleganza e cultura della tavola. Il brand londinese Who Icons porta alla Milano Design Week tutta la filosofia su cui, nel 2016, il brand fu fondato da Ali Samli e Goran Svilar. Alla base del progetto un’idea precisa: trasformare in strumenti di racconto oggetti di uso comune, allo scopo di evocare storie, identità e immaginari. All’interno del temporary space di via Gerolamo Morone 6, a pochi passi da Casa Manzoni, un allestimento tradurrà questa visione in un’immagine immediata e accogliente grazie a uno stand essenziale basato sull’idea di chiosco contemporaneo. Il brand punta a interrogarsi su chi siano...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Who Icons debutta alla Milano Design Week 2026 con una nuova collezione in edizione limitata

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