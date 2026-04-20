Who Icons debutta alla Milano Design Week 2026 con una nuova collezione in edizione limitata
Durante la Milano Design Week 2026, Who Icons presenta una collezione in edizione limitata che sarà esposta nello spazio di via Gerolamo Morone 6. La collezione sarà visibile tutti i giorni dell'evento, accompagnando le attività nel locale. La presentazione rappresenta il debutto di questa linea presso la manifestazione, con dettagli sui pezzi e sulle caratteristiche che la compongono ancora da comunicare.
Un universo fatto di narrazione, eleganza e cultura della tavola. Il brand londinese Who Icons porta alla Milano Design Week tutta la filosofia su cui, nel 2016, il brand fu fondato da Ali Samli e Goran Svilar. Alla base del progetto un’idea precisa: trasformare in strumenti di racconto oggetti di uso comune, allo scopo di evocare storie, identità e immaginari. All’interno del temporary space di via Gerolamo Morone 6, a pochi passi da Casa Manzoni, un allestimento tradurrà questa visione in un’immagine immediata e accogliente grazie a uno stand essenziale basato sull’idea di chiosco contemporaneo. Il brand punta a interrogarsi su chi siano...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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