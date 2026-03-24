Ducati VR46 a New York in versione pop art | in MotoGP una livrea mai vista
A New York, presso l’Edge di Hudson Yards, è stata presentata una livrea speciale per le moto di Ducati VR46 in occasione di una gara di MotoGP. La nuova grafica, ispirata alla pop art, è stata mostrata durante un evento pubblico, coinvolgendo i piloti e i rappresentanti del team. La colorazione si distingue per i suoi motivi vivaci e il design audace, mai visto prima in questa categoria.
New York entra nella storia della MotoGP. Per la prima volta in assoluto, una moto del Mondiale è stata presentata nella Grande Mela: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha scelto l'Edge di Hudson Yards — una delle vette più spettacolari dello skyline di Manhattan — per svelare la livrea speciale con cui Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli correranno domenica ad Austin. Un appuntamento che per la squadra di Tavullia è sempre stato qualcosa di più di una semplice tappa di campionato. L'ha pensata e disegnata Aldo Drudi, firma storica di Drudi Performance, da decenni interprete visivo dell'universo Rossi. Il progetto è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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