La polizia di Taranto ha effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di 11 persone, tra cui un agente di polizia. Sono stati sequestrati droga e telefoni cellulari in carcere. Le indagini hanno rivelato l'uso di droni e di piloti per consegnare sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici ai detenuti. Dieci delle persone arrestate sono state poste in custodia cautelare.

È di 11 ordinanze di custodia cautelare il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Taranto, che ha smantellato un articolato sistema di traffico di droga e telefoni cellulari all’interno della Casa circondariale della città. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha portato alla luce un vasto giro di sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici destinati ai detenuti, grazie anche alla complicità di un agente penitenziario corrotto e all’utilizzo di droni. Le indagini e la scoperta del traffico Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via nel 2024, quando sono emersi i primi indizi di un diffuso traffico di hashish e cocaina all’interno del carcere di Taranto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Droga e telefonini in carcere a Taranto, il ruolo dei piloti di droni e dell'agente corrotto: 10 arresti

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Sono 11 le custodie cautelari eseguite dai poliziotti della #Squadramobile di Taranto in collaborazione con quelli della Penitenziaria, nei confronti di altrettante persone accusate di aver introdotto telefonini e droga all’interno del carcere poliziadistato.it/artic x.com

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