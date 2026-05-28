Nella giornata di oggi, dieci persone sono state arrestate nel carcere di Taranto per un presunto traffico di droga e telefoni. Tra gli arrestati si trova anche un agente della Polizia Penitenziaria. Le operazioni sono state condotte dalla squadra Mobile, sotto la guida del dirigente Antonio Serpico. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono diverse persone sospettate di essere coinvolte nel giro illecito.

Scattano gli arresti per il presunto giro di droga e telefoni nel carcere di Taranto. La squadra Mobile della Polizia, agli ordini del dirigente Antonio Serpico, sta eseguendo unidci misure cautelari decretate dal gip Francesco Maccagnano, su richiesta del pm Marco Colascilla Narducci. Stando a quanto si è appreso, cinque le persone destinate al carcere, altrettante ai domiciliari, mentre per uno degli indagati è stato disposto l'obblido di presentazione alla Pg. Tra gli indagati spicca la presenza di un agente della Polizia Penitenziaria. Secondo l’accusa, l'uomo avrebbe ricevuto 8mila euro da un detenuto per introdurre nel penitenziario circa 700 grammi di hashish, cinque smartphone e quattro microtelefoni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Droga e telefoni nel carcere di Taranto: 10 arresti, c?è anche un agente della Penitenziaria. I nomi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taranto, droga e telefonini in carcere: 11 arresti della Polizia di Stato

Notizie e thread social correlati

Faceva entrare telefoni e droga in carcere: arrestato agente della polizia penitenziaria di CosenzaUn agente della polizia penitenziaria di Cosenza è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver fatto entrare telefoni e...

Droga e telefonini in carcere a Taranto, il ruolo dei piloti di droni e dell'agente corrotto: 10 arrestiLa polizia di Taranto ha effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di 11 persone, tra cui un agente di polizia.

Temi più discussi: Mazzette per portare droga e telefonini nel carcere, 11 misure cautelari a Taranto: un poliziotto ai domiciliari I NOMI; Lecce. La Polizia di Stato intercetta drone con droga e telefoni diretto al Carcere: due arresti - Polizia di Stato; Droga e telefoni nel carcere di Taranto: 10 arresti, c’è anche un agente della Penitenziaria. I nomi; Droga e telefoni nel carcere di Bari, la denuncia: Sistema sicurezza va rafforzato.

Poggioreale, sequestrati 15 cellulari e droga: 7 telefoni nell'alta sicurezza ift.tt/taCjqsr x.com

Droga e telefonini in carcere a Taranto, il ruolo dei piloti di droni e dell'agente corrotto: 10 arrestiOperazione della Squadra mobile di Taranto: 11 arresti per traffico di droga e telefoni in carcere, coinvolto anche un agente corrotto. virgilio.it

Taranto, 8mila euro per portare droga e telefonini nel carcere: arrestato agente penitenziarioAi domiciliari il 52enne Domenico Matera coinvolto nell’operazione che ha portato all’arresto di altre nove persone e per un’altra all’obbligo di firma. bari.repubblica.it