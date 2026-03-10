Faceva entrare telefoni e droga in carcere | arrestato agente della polizia penitenziaria di Cosenza

Un agente della polizia penitenziaria di Cosenza è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver fatto entrare telefoni e droga in carcere. La Procura ha emesso otto misure cautelari complessivamente. L'indagine ha portato all'arresto dell'agente, che è stato coinvolto in attività di corruzione. Al momento, non sono state rese note altre persone coinvolte.

Un agente della penitenziaria di Cosenza è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione. In tutto sono le 8 misure cautelari disposte dalla Procura. Indagati anche i familiari di alcuni detenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

