Stasera, giovedì 28 maggio 2026, alle 21:25 su Rete 4, torna il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione si concentrerà sulle ultime notizie di attualità e sui temi di politica, senza fornire dettagli sugli argomenti trattati o sugli ospiti previsti. La programmazione prevede un approfondimento delle notizie del giorno, con un taglio informativo e neutrale.

. Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ospiti della puntata saranno il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, con cui si analizzeranno le grandi urgenze geopolitiche che coinvolgono l’Italia: dalla guerra in Iran agli equilibri internazionali tra Stati Uniti, Israele e Cina, fino alle prospettive future per l’Europa e il nostro Paese nello scenario globale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 maggio 2026

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