Stasera, giovedì 7 maggio 2026, alle 21:25 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio si concentra sulle notizie più recenti, con approfondimenti su temi di attualità e politica. Vengono annunciati gli ospiti della serata, pronti a discutere e analizzare gli eventi più rilevanti del momento.

Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In apertura, un approfondimento dedicato all’attualità politica italiana e internazionale. Ampio spazio alle ultime novità investigative sul caso Garlasco dopo gli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. E ancora, la vicenda dell’italiana bloccata in Egitto e accusata di adulterio, una situazione che apre una riflessione più ampia sui diritti delle donne e, più in generale, sulla situazione dei diritti umani nel Paese.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 maggio 2026

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