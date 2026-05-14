Stasera alle 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione si occupa di discutere le notizie più recenti e i temi di attualità legati alla politica e ad altri argomenti di interesse pubblico. Vengono presentati aggiornamenti e approfondimenti su questioni di attualità attraverso interviste e interventi di ospiti. La puntata di oggi si propone di offrire un resoconto dettagliato degli eventi più recenti, senza commenti o analisi personali.

Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Con l’infettivologo Matteo Bassetti, un approfondimento su rischi e preoccupazioni per l’Hantavirus. E ancora, ampio spazio al caso Garlasco, con nuovi documenti e testimonianze a seguito degli ultimi risvolti nelle indagini a carico di Andrea Sempio. Ospite il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. E ancora, un nuovo capitolo dell’inchiesta sulle escort di lusso e la movida milanese. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 maggio 2026

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