Drifting abilità alla guida C’è l’appuntamento show

"Il drifting è una specialità che piace molto ai giovani e che viene praticata per lo più in questa fascia d’età. E’ una disciplina in grande crescita e noi siamo contenti di potere ospitare, unici in Toscana, un’esperienza simile. E siamo sicuri, proprio come successo l’anno scorso, che la città apprezzerà anche in termini numerici di presenze in viale Marconi la manifestazione". E’ così che il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini, ha presentato la seconda tappa del campionato italiano drifting che si terrà proprio in città il prossimo fine settimana. Per il terzo anno consecutivo, infatti, il Car Park di viale Marconi ospiterà decine di assi del volante che si sfideranno a suon di "sterzate": vincerà non il pilota più veloce, ma quello più abile nel controllare il veicolo in perdita di aderenza dell’asse posteriore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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