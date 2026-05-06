Drifting car show api proto e go kart | a Longiano un weekend di pura adrenalina
A Longiano si svolgerà domenica 24 maggio la terza edizione del “2 Tempi Show”, un evento dedicato al drifting con auto da corsa, e includerà anche dimostrazioni di api proto e gare di go-kart. La manifestazione si terrà nella zona industriale di Ponte Ospedaletto e promette un weekend ricco di adrenalina per gli appassionati di motori e competizioni. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.
Tutto pronto per la terza edizione del “2 Tempi Show”, il drifting car show che si terrà domenica 24 maggio nella zona industriale di Ponte Ospedaletto a Longiano. Sarà una giornata di pura adrenalina e divertimento – spiega Eddi Sacchetti, presidente dell'associazione Valle del Rubicone Corse –.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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