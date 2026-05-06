Drifting car show api proto e go kart | a Longiano un weekend di pura adrenalina

A Longiano si svolgerà domenica 24 maggio la terza edizione del “2 Tempi Show”, un evento dedicato al drifting con auto da corsa, e includerà anche dimostrazioni di api proto e gare di go-kart. La manifestazione si terrà nella zona industriale di Ponte Ospedaletto e promette un weekend ricco di adrenalina per gli appassionati di motori e competizioni. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.