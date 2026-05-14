Auto da rally drifting e solidarietà | torna l' appuntamento con RX For All a Maggiora

Domenica 17 maggio si terrà nuovamente l’evento RX For All alla Maggiora Offroad Arena, un appuntamento che si ripete nel calendario di questa storica struttura nel novarese. La manifestazione si concentra su auto da rally, drifting e iniziative di solidarietà, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone. La giornata si svolgerà all’interno del celebre impianto, noto per aver ospitato numerose competizioni nel corso degli anni.

Un nuovo appuntamento alla Maggiora Offroad Arena: domenica 17 maggio torna RX For All, un appuntamento fisso nel calendario di manifestazioni dello storico e prestigioso impianto novarese.RX For All è organizzato da Sport Club Maggiora in collaborazione con Valazza MotorSport, Street Family.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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