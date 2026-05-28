Dramma Sinner | tutto liscio fino al 6-3 6-2 ma sul 5-1 scoppia per il caldo L’azzurro chiama lo staff medico e il match si ferma per alcuni minuti

Durante un match di tennis, l'azzurro ha vinto i primi set 6-3, 6-2, ma sul 5-1 ha chiesto l'intervento dello staff medico a causa di problemi di salute legati al caldo. Il gioco si è fermato per alcuni minuti. Successivamente, l'avversario ha recuperato portandosi a 5-4, e prima di subire un secondo break, il giocatore italiano ha spiegato di non sentirsi bene e di dover interrompere il gioco.

Cerundolo recupera 5-4 e prima del secondo break sullo 0-40 Sinner chiama lo staff medico e dice che non si sente bene e deve rigettare. Si ferma per pochi minuti così il match, il secondo, di Jannik Sinner al Roland Garros. Una pausa breve e poi l’azzurro è rientrato in campo. Per ora Jannik Sinner stava per sbrigare la pratica con Juan Manuel Cerundolo e accedere al terzo turno. Il caldo torrido di Parigi, con una temperatura percepita di 36 gradi, è un ostacolo per il numero 1 al mondo, che stava vincendo contro l’argentino in tre set. Se tutto va come dovrebbe andare l’azzurro al prossimo turno incontrerà il vincente tra Landaluce e Kopriva. 🔗 Leggi su Open.online

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