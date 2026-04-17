Nel nuovo numero di Sportweek Speciale Tendenze si parla del successo di Jannik Sinner a Montecarlo. La notizia riguarda anche il ritorno a casa di Garzya. Tra le pagine si menzionano inoltre le scelte di alcuni calciatori italiani, come se fossero rappresentative della Nazionale o del Napoli. La copertina si concentra sulla figura del re del Principato, identificato come Sinner.

Ho visto un Re, cioè Jannik Sinner. Dopo Indian Wells e Miami, l’altoatesino s’è preso il terzo Masters 1000 consecutivo a Montecarlo e, in un colpo solo: ha vinto il primo grande torneo sulla terra rossa, ha sconfitto Alcaraz nel primo testa a testa stagionale, è ritornato numero 1 del mondo. È sua la cover di Sportweek Speciale Tendenze, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Riuscire a vincere nel Principato, per di più contro uno specialista come il grande rivale Alcaraz, significa molte cose. Intanto il ritorno al numero 1, poi la pressione messa su Carlitos stesso e, soprattutto, la scelta vincente di sapersi mettere in discussione dopo Melbourne.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il re del Principato si chiama Sinner. Conte azzurro Napoli o azzurro Nazionale? Garzya è tornato a casa

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Sinner re a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1 del mondo; Sinner re a Montecarlo, batte Alcaraz in due set e torna numero 1 del mondo.