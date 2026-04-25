Durante il torneo Masters 1000 di Madrid, il tennista ha perso il primo set contro il suo avversario. Nel corso della partita, ha mostrato segni di nervosismo e ha avuto un confronto con gli allenatori presenti, Vagnozzi e Cahill. La tensione è cresciuta in alcuni momenti, portando a discussioni sul campo. La partita prosegue con questa atmosfera tesa tra il giocatore e lo staff.

? Cosa sapere Sinner perde il primo set contro Bonzi al Masters 1000 di Madrid.. Il numero 1 al mondo manifesta disaccordo con gli allenatori Vagnozzi e Cahill.. A Madrid, venerdì 24 aprile, il primo set del Masters 1000 ha Sinner perdere contro Benjamin Bonzi dopo un tie break caratterizzato da una forte tensione agonistica. L’esordio del numero 1 al mondo nel torneo spagnolo si è rivelato molto più ostico di quanto preventivato. Durante la prima frazione di gioco, l’azzurro ha faticato a concretizzare le opportunità create, restando privo di vittorie sulle ben cinque occasioni di break ottenute. La gestione del parziale si è spostata così sul tie break, dove l’atleta italiano ha avuto la possibilità di chiudere il set in vantaggio sul 6-5, ma la richiesta è stata annullata dal giocatore francese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner a Madrid, scoppia il nervosismo: scontro con lo staff

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