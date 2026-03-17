Una turista di 25 anni proveniente dalla Polonia è deceduta a Riomaggiore, in provincia della Spezia, dopo aver perso l'equilibrio sugli scogli e aver battuto la testa. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, mentre la donna stava visitando la località. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo i tentativi di rianimarla sono stati vani.

Una turista polacca 25enne è morta ieri dopo essere scivolata sugli scogli e aver battuto la testa. La tragedia è avvenuta a Riomaggiore, in provincia della Spezia. L’allarme è stato lanciato da alcuni giovani del borgo che hanno cercato di soccorrere la giovane donna. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, i carabinieri, la pubblica assistenza locale e il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero sono state complesse con il corpo che è poi stato trasferito alla Spezia con un gommone dei vigili del fuoco. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turista 25enne scivola sugli scogli e muore sul colpo a Riomaggiore (La Spezia)

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