Dramma in via Porto | uomo precipita e muore si indaga

Un grave incidente si è verificato in via Porto a Salerno, dove un uomo di circa trent'anni è stato ritrovato senza vita sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Al momento non ci sono dettagli su eventuali cause o circostanze che abbiano portato alla tragedia.

Tragedia in via Porto, a Salerno: una persona sulla trentina è stata trovata senza vita sull’asfalto. Secondo alcune indiscrezioni, la vittima sarebbe precipitata dal quinto piano di un palazzo, mentre altri sostengono che si sarebbe lanciata dal viadotto Gatto.Sul posto, le forze dell'ordine e i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Four years of marriage, gave everything, only to hear “you’re not worthy!” He begged forgiveness! Notizie correlate Dramma in via Porto: precipita dal 5° piano e muore, si indagaTragedia in via Porto, a Salerno: una persona è stata trovata senza vita sull’asfalto. Dramma nel salernitano, uomo trovato morto in casa: si indagaSulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo, affidato al medico legale Adamo Maiese Un uomo di 58 anni è...