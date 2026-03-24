Dramma ad Eboli | giovane trovato senza vita nel garage di casa sua

Un giovane di 26 anni è stato trovato senza vita nel garage della propria abitazione ad Eboli. I familiari avevano segnalato di aver perso i contatti con lui nelle prime ore della giornata, portando alla richiesta di intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno accertando le cause del decesso e stanno conducendo le indagini.

Dramma ad Eboli: è stato trovato senza vita un 26enne, nel garage della sua abitazione. I familiari avevano lanciato l'allarme nelle scorse ore, in quanto da questa mattina se ne erano perse le tracce. Purtroppo, poi, l'agghiacciante scoperta. Accertamenti in corso da parte delle forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Dramma ad Eboli: 43enne trovato morto nella sua abitazione Leggi anche: Dramma nel Sannio, 20enne si toglie la vita nel garage di casa Altri aggiornamenti su Dramma ad Eboli giovane trovato senza... Argomenti discussi: Dramma a Cava, 46enne trovato morto in casa: indaga la Polizia. Eboli, giovane universitario trovato impiccato nel garageTragedia ad Eboli. Un giovane universitario, 26enne ebolitano, è stato trovato impiccato in un garage. L'episodio è accaduto nelle ultime ore in via Vittorio Veneto, in ... ilmattino.it Dramma ad Eboli, 26enne trovato privo di vita in garagePer ore la Polizia Municipale e i Carabinieri lo hanno cercato nel centro storico della città, dove era stato visto per l’ultima volta. Le ricerche si sono concentrate tra le strade e le piazze della ... infocilento.it