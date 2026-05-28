Un consigliere ha chiesto chiarimenti sui pareri tecnici riguardanti il riempimento delle isole ecologiche. Ha specificato che queste aree devono essere riempite con terra e detriti, escludendo l’uso di cemento. La richiesta riguarda anche i metodi di dismissione dei punti di conferimento dei rifiuti. La richiesta di relazioni tecniche si inserisce in questa richiesta di chiarimenti, senza ulteriori dettagli sui documenti o sulle decisioni prese.

"Le isole ecologiche devono essere riempite con terra e detriti, non con cemento". Nuova interrogazione del consigliere Enrico Ghiselli che invoca una differente soluzione per la dismissione dei punti di conferimento dei rifiuti e sollecita le relazioni tecniche in merito. "L’amministrazione – riassume – ha stipulato un appalto con la ditta Varia per riempire le isole ecologiche dismesse, per 125mila euro. Già nell’agosto scorso ho fatto notare l’assurdità di volerle riempire le con cemento per la notevole spesa. E solo nel consiglio comunale del 7 aprile il sindaco mi ha risposto che aveva preso in considerazione i miei suggerimenti, ma non erano stati ritenuti validi sia dall’ufficio tecnico che da Ersu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dove sono i pareri tecnici sul riempimento?"

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