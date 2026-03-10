A tre giorni dalla dichiarazione di interesse pubblico da parte della giunta comunale sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61 al Gallaratese, si accende una polemica. La questione riguarda il presunto penalizzamento del calcio a 11 a favore del padel, con i pareri e gli appelli che sembrano essere stati ignorati nel procedimento di approvazione.

e Marianna Vazzana È polemica a tre giorni dalla dichiarazione di "interesse pubblico" da parte della giunta comunale sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61 al Gallaratese presentata dalla società Camfit SSD a.r.l guidata dall’ex campione dell’Inter Estaban Cambiasso. "Ignorate le indicazioni delle commissioni comunali e del Municipio 8", tuona Alessandro Giungi, consigliere comunale Pd e presidente della commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. "Prosegue il business-padel su aree verdi comunali destinate (teoricamente) a promuovere lo sport di base a beneficio dei giovani", scrive il consigliere ambientalista Enrico Fedrighini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polemica sul futuro centro sportivo: "Calcio a 11 penalizzato dal padel. Ignorati tutti i pareri e gli appelli"

Articoli correlati

Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di CambiassoLa Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019.

Milano, rinasce il centro sportivo in via Cilea: approvato il restyling. Il progetto tra campi da calcio, padel e tennisMilano, 9 marzo 2026 – Sarà riqualificato il centro sportivo di via Cilea, nel quartiere periferico di Bonola, a Milano, che è chiuso dal 2019.

Tutto quello che riguarda Polemica sul futuro centro sportivo...

Temi più discussi: Polemica sul futuro centro sportivo: Calcio a 11 penalizzato dal padel. Ignorati tutti i pareri e gli appelli; Polemiche sul centro sportivo che Cambiasso vuole gestire: Padellizziamo Milano; Si riaccende la polemica per una fossa comune a due passi dal mare; Il caso Schettini divide la scuola, Spotorno: Niente voto di povertà per i docenti, ma l’aula viene prima.

Polemica sul futuro centro sportivo: Calcio a 11 penalizzato dal padel. Ignorati tutti i pareri e gli appelliÈ polemica a tre giorni dalla dichiarazione di interesse pubblico da parte della giunta comunale sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61 al Gallaratese presentata ... ilgiorno.it

Commercio in crisi, dall’isola pedonale ad Agenda Urbana: a Monitor confronto serrato sul futuro del centro storicoNella puntata condotta da Davide Lamanna dibattito articolato tra l’assessora Giuliana Furrer, l’imprenditore Francesco Chirillo, Marco Napoli e Giovanni Nicoletti ... catanzaroinforma.it

L'ultima polemica per l'uscita della capo di gabinetto di Nordio, che poi prova a precisare: "Ho detto che la riforma è per dare credibilità ai magistrati". Ma le opposizioni protestano e attaccano - facebook.com facebook

L'ultima polemica per l'uscita della capo di gabinetto di Nordio, che poi prova a precisare: "Ho detto che la riforma è per dare credibilità ai magistrati". Ma le opposizioni protestano e attaccano x.com