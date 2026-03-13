Sigarette elettroniche quasi metà del mercato europeo è irregolare | in fumo 6,6 miliardi

In Europa, quasi la metà delle sigarette elettroniche in circolazione non rispetta le normative vigenti. Il mercato totale si aggira intorno ai 6,6 miliardi di unità, di cui una grossa fetta è irregolare. Le autorità stanno cercando di contrastare questa situazione, ma gran parte delle vendite avviene in modo non regolamentato. La questione riguarda principalmente i canali di distribuzione e la conformità dei prodotti.

Il commercio di sigarette elettroniche in Europa rivela una grande parte "fumosa" che sfugge ai controlli delle autorità. Quasi metà del mercato (il 48% ) registrato nell'Ue è stato definito irregolare, con prodotti non conformi alle regole e un valore stimato di 6,6 miliardi di euro. In pratica una e-cig su due proviene da circuiti non a norma. Il fenomeno riguarda soprattutto dispositivi e liquidi venduti online o importati da mercati extra-europei, senza rispettare le regole previste dalle direttive comunitarie sui prodotti contenenti nicotina. Il mercato parallelo sommerso delle sigarette elettroniche in Europa. Negli ultimi anni le sigarette elettroniche si sono imposte come l'alternativa più diffusa al tabacco tradizionale.