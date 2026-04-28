I giovani talenti protagonisti al Circolo Shanti | in concerto Max Biondi e The Blues Boys

Domenica 3 maggio, al Circolo Arci Shanti delle Vigne, si terrà un concerto alle ore 18 con la partecipazione di Max Biondi e The Blues Boys. L’evento si svolge in Piazza Partigiani 11 e vedrà protagonisti diversi giovani talenti musicali. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto culturale locale. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

Domenica 3 maggio, i giovani talenti tornano protagonisti. Al Circolo Arci Shanti delle Vigne, in Piazza Partigiani 11, alle ore 18 a salire sul palco saranno Max Biondi and The Blues Boys. I Blues Boys sono un trio nato nel 2025 in seguito dell'incontro tra Joe Di Palma (chitarra elettrica) e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Genova, The Blues Alchemy in concerto gratuito all’Empiria: rock e blues tra musica e gastronomia il 21 febbraio 2026.Sabato 21 febbraio 2026, The Blues Alchemy si esibirà gratuitamente all’Empiria – Teatro con Cucina di Genova. Scala e giovani talenti: il concerto a Ravenna riparteStasera, alle 21:00 nella sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, si intrecciano le carriere di giovani talenti europei e i solisti...