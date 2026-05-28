Jasmine Paolini si è fermata al secondo turno del Roland Garros, segnando l’interruzione precoce del suo percorso nel torneo. La giocatrice italiana ha affrontato una giornata difficile il 27 maggio, davanti al pubblico di Parigi, dopo aver iniziato il torneo con buone aspettative. La sua corsa si è conclusa con una sconfitta, interrompendo la serie di risultati positivi iniziata con il suo debutto.

I l cammino di Jasmine Paolini si interrompe bruscamente al secondo turno del Roland Garros. Per la campionessa azzurra una giornata amara, quella del 27 maggio, davanti al pubblico di Parigi. La numero uno del tennis azzurro, accreditata della testa di serie numero 13 del tabellone, è stata costretta ad arrendersi in rimonta all’argentina Solana Sierra, capace di imporsi col punteggio finale di 3-6 6-4 6-3. A decidere il match è stato il violento riacutizzarsi di un problema alla caviglia, lo stesso tormento fisico che ne aveva già condizionato la vigilia e che ha costretto la tennista toscana a un timeout medico sul finale di partita. Game, set, match. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo un avvio dominato, la nostra numero uno ha dovuto fare i conti con un incubo che torna a bussare

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