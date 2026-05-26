Maurizio Lupi ha dichiarato che il partito Futuro Nazionale non ha nulla a che fare con la sua coalizione di centrodestra, bocciando un’intesa con questa formazione. Ha anche affermato che Vannacci non rappresenta la storia del centrodestra. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta a possibili accordi tra le parti, chiarendo che il suo partito non intende collaborare con Futuro Nazionale né con Vannacci.

"Vannacci non ha nulla a che fare con la storia del centrodestra". Maurizio Lupi è netto. Il leader di Noi Moderati, aspirante candidato sindaco alle elezioni comunali del 2027, giudica la linea del generale Roberto Vannacci e del suo partito Futuro nazionale incompatibile con quella della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e, appunto, Noi Moderati. "La coalizione di centrodestra – spiega Lupi – ha valori chiari e ben precisi e le proposte di Vannacci sono lontane 1000 miglia dalla nostra idea culturale e politica, sia sul livello nazionale che sul livello locale. Credo che se il centrodestra inizia a ragionare esattamente come fa il Campo largo, cioè che dobbiamo mettere tutto insieme, pere e mele, per vincere alle prossime elezioni politiche fa l’errore madornale che non ha mai fatto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lupi boccia l’intesa con la destra: "Futuro nazionale non ha nulla a che fare con la nostra coalizione"

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