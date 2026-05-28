Tiziano Ferro ha annunciato il suo ritorno dal vivo con il tour STADI26, previsto per l’estate del 2026. Dopo circa tre anni dall’ultima tournée e un periodo di silenzio pubblico, il cantautore inizierà un nuovo ciclo di concerti che coinvolgeranno dieci città italiane. La notizia è stata resa nota tramite comunicato ufficiale.

Tiziano Ferro riparte dagli stadi. Dopo mesi di silenzio pubblico e quasi tre anni dall’ultima tournée, il cantautore di Latina ha annunciato STADI26, il nuovo tour che nell’estate del 2026 toccherà dieci città italiane. Un ritorno atteso, costruito attorno a una macchina organizzativa importante e accompagnato dall’uscita di “Cuore Rotto”, il singolo che inaugura la nuova fase artistica del cantante. Il calendario, prodotto e organizzato da Live Nation, partirà il 30 maggio dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e si concluderà il 12 luglio allo Stadio San Filippo di Messina. In mezzo, i principali impianti italiani: San Siro a Milano, l’Allianz Stadium di Torino, il Dall’Ara di Bologna, l’Olimpico di Roma, il Maradona di Napoli e il San Nicola di Bari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dopo tre anni di silenzio Tiziano Ferro torna negli stadi

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Le prime date di Milano, Roma e la data di Messina sono sold out e sono davvero felice. Il tour è dietro l'angolo, stiamo provando, ci vediamo questo sabato 30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano! Biglietti: livenation.it/tiziano-ferro-… x.com

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